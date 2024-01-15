"التعليم" تكشف سبب أزمة رفض المنصة الإلكترونية إجابات طلاب الخارج

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبب وراء أزمة رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول للـطلاب أبناء الخارج، على المنصة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقال "زلطة" إن الوزارة أتاحت على منصة الدعم الفني اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور التي جرى إنشاؤها على "OFFICE365"، وبالتالي لا توجد بها أية مشكلة.

وأوضح أنه: لكن لو حساب ولي الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / ---)، ونسي الرقم السري أو أدخله بشكل خاطئ عددًا من المرات، فهنا يُحاول عمل استرداد للحساب.

ولفت إلى أنه: بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة؛ فكل امتحان متاح تحميله ورفع الإجابة من الساعة 12 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل (24 ساعة)، وهي مدة كافية جدًا.

استغاثات أولياء أمور

وكان قد استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، فى دول خارج مصر، من وجود أزمة في رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، للطلاب على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت ولاء صلاح، ولية أمر طالب، إنه لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج، الطلاب لم يستطيعوا رفع إجاباتهم على المنصة الإلكترونية، بسبب أن حسابات أولياء الأمور متوقفة ومحظورة على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وقالت ولى أمر آخر: "يرجى إيجاد حل، والسماح بإرسال إجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق الإيميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر، تخفيفًا للأعباء المادية نظرًا للتكلفة العالية للبريد الدولي، طالما أن ورق الإجابات أصلًا يتم تسليمه كملف pdf صور وليس أصلًا".

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط: ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد لـ امتحانات الفصل الدراسى الأول (2023/ 2024).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه وفقًا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، تكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ستكون فى نفس ورقة الأسئلة، وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان، والتى تتضمن (اسم الطالب- رقم الجلوس).