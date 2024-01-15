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مصر

مواعيد فتح باب التقديم لالحاق الطلاب بفروع المدارس المصرية اليابانية 2024

جريدة الدستور

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن فتح باب التقديم لإلحاق الطلاب بفروع المدارس المصرية اليابانية خلال شهر مارس أو أبريل القادم.

التقديم في المدارس اليابانية 2024

وأوضحت وحدة المدارس اليابانية المصرية، أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

وأكدت، أن الدراسة بـ المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول، لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

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وأشارت الى أن المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

وأوضحت، أن لغة التدريس في المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

شروط التقديم في المدارس اليابانية

ولفتت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إلى أن تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني، كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام ٢٠٢٣،كما لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية. 

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا، اليوم، مع شركاء التنمية، وذلك بمقر الوزارة؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership، الذي سيسهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.

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وكان قد قال وزير التربية والتعليم: إن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها، من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية، من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس.

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني، بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال، والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

المدارس المصرية اليابانية مدارس حكومية لغات رياض الاطفال المرحلة الثانوية التوكاتسو المنهج الدراسي المصري الجديد

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