الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تنظيم الاتصالات" يعقد سلسلة ندوات توعوية لطلبة المدارس اليابانية

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سلسلة ندوات توعوية لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية اليابانية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في دعم المدارس المصرية اليابانية باعتبارها تجربة رائدة في تطوير التعليم، والمساهمة في إعداد جيل قادر على التعامل مع الخدمات الرقمية في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها مصر.

ياتي ذلك تنفيذًا للتعاون المشترك بين الجهاز والمدراس المصرية اليابانية والتشارك في رفع الوعي لكل من المعلمين والطلاب بالعديد من المجالات ذات الصلة بخدمات الاتصالات، كما تأتي استكمالًا لسلسلة الحملات التوعوية التي يعقدها الجهاز والهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لكافة شرائح المجتمع وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التي تعتبر من أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

 التوعية بمبادئ الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية

واستهدفت سلسلة الندوات التوعية بمبادئ الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، كما تعرف الطلاب على أساسيات حماية البيانات والمعلومات مثل كيفية إنشاء كلمة مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية والإجراءات الصحيحة في التعامل مع الرسائل الاحتيالية، وذلك من خلال شرح وألعاب تفاعلية للتأكيد على استيعاب الطلاب للمعلومات.

«تنظيم الاتصالات» يحصل على «الأيزو» فى تأمين المعلومات

كما تضمنت الندوات أيضًا إلقاء محاضرة توعوية لأولياء الأمور للتوعية بدور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية استخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول، وكيفية تصعيد شكاوى خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى استعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MyNTRA، كما تم التعريف بأفضل وسائل الرقابة الأبوية اللازمة لحماية الأطفال، والخطوات العملية التي تضمن الحفاظ على الأبناء من مخاطر الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخلال العام الجاري، كان قد نظم أكثر من 100 ندوة توعوية لأكثر من 40 ألف مستفيد من المؤسسات والأفراد من فئات الشباب والأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الهمم في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويمكن الاطلاع على فيديو توثيقي للحملات التوعوية 

الجهاز القومي تنظيم الاتصالات ندوات توعوية المرحلة الابتدائية المدارس المصرية اليابانية القاهرة والجيزة

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة يصدران إرشادات لحوكمة الخدمات داخال لمجمعات العمرانية المغلقة

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟