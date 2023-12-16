«تنظيم الاتصالات» يحصل على «الأيزو» فى تأمين المعلومات

حصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شهادة «الأيزو ٢٧٠٠١» فى نظام تأمين المعلومات فى مجالى الأمن السيبرانى والتحول الرقمى داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة JAS-ANZ.

وحرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية فى كل آليات عمله المؤسسى، وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتى بما يسهم فى دعم تصنيف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولى وما له من أثر إيجابى على تعزيز المناخ الاستثمارى، فى ظل بيئة اتصالات مؤمّنة وفقًا للمعايير الدولية.

وتُعد شهادة «الأيزو ٢٧٠٠١» هى المعيار الأعلى عالميًا فى مجال تأمين تداول المعلومات، وتُمنح للمؤسسات التى تستوفى معايير صارمة فى تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات المهمة.

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وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة «الأيزو ٩٠٠١» فى نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرية فى ديسمبر ٢٠٢١، وتم منحها للجهاز للعام الثانى على التوالى فى ٢٠٢٢، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية فى طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.

وحصل الجهاز على المستوى الدولى، ومن خلال المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، على المركز ٢٣ فى التصنيف الدولى فى مجال الأمن السيبرانى GCI، التابع للاتحاد الدولى للاتصالات ITU، لعام ٢٠٢١، من إجمالى ١٩٣ دولة حول العالم.

كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر فى الأمن السيبرانى لعام ٢٠٢٢، فى المؤتمر الرابع للأمن السيبرانى بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول فى المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربى الإقليمى للأمن السيبرانى، هذا بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية ١٧ للأمن السيبرانى بالاتحاد الدولى للاتصالات «ITU-SG 17» ممثلًا عن إفريقيا.

فى سياق آخر، أشار الجهاز إلى مبادرات ذوى الهمم، إذ حرص على ضمان سهولة نفاذية المستخدمين من ذوى الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث أطلق خدمة تلقى وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوى الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الإنترنت «https://tra.gov.eg»، يتم من خلالها تلقى الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.

يتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، وإيمانًا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوى الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تيسر الأمور الحياتية، بالإضافة إلى النواحى الإنتاجية فى العمل.

وأقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوى الهمم بخصم ٥٠٪ على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية.

كما وجّه الشركات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوى الهمم فى إنهاء كل تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسى المصرى ليناسب احتياجات ذوى الهمم.

وبالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الهمم، وجّه الجهاز شركات المحمول بتقديم مزايا للمستخدمين خلال شهر ديسمبر الجارى بحصولهم على ضعف الباقة عند شراء خط محمول جديد، وإعفائهم من المصاريف الإدارية عند استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول فى سداد فواتيرهم المستحقة بمختلف المرافق، أو الحصول على «كاش باك» من قيمة المصاريف الإدارية يمكن استخدامها فى خدمات المحافظ الإلكترونية.