توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 يبحث الطلاب عن توزيع درجات مواد الثانوية العامة ضمن خطوات البحث عن التسجيل للاستمارة.

نوضح في التقرير التالي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 وهو ذات التوزيع للمواد المتبع من العام الماضي لأن الوزارة لم تغير أي إجراءات متبعة في نظام الثانوية العامة وبالتالي تكون الدرجات بنفس التوزيع.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

مواد الثانوية العامة تنقسم إلى مواد أساسية ومواد شعبة علمية وشعبة أدبية ويكون التوزيع للمواد التي مجموعها الكلي 410 درجة كالتالي:

اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

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توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يكون متاح تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلا موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من هنا

https://moe-register.emis.gov.eg

ويجب أن يكون لدى الطالب بريده الالكتروني الموحد الذي يقوم به بتسجيل الاستمارة ثم طباعتها لتسليمها إلى المدرسة.