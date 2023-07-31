الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من هُنا استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

من هنا استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 يقدم موقع الدستور في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واعتمادها بشكل رسمي. 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

 

يوفر موقع الدستور خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

يكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من رابط موقع الدستور https://natega.dostor.org/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب 

الضغط على كلمة استعلام

لتظهر النتيجة 

تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب 

المجموع الكلي للطالب

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم 

يمكن كذلك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي توفر الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس 

https://www.thanwya.com/vb/

 

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

 

توزيع مجموع امتحانات الثانوية العامة 2023 

مع العلم أن المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات للشعبتين العلمية والادبية، و درجات المواد المشتركة بين الشعبتين مجموعها 170 درجة،  وكل شعبة على حده مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

 

مواد لا تضاف للمجموع

درجات النجاح في المواد التي لا تضاف للمجموع  والتي بدأ بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم تكون كالتالي 

-       التربية الدينية 

الدرجة الكلية 25 درجة  ودرجة النجاح من 12.5 درجة

 

-       التربية الوطنية 

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من  12.5 درجة

 

-       الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

 

 

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قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. ننشر نسب النجاح كاملة

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نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

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