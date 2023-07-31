من هُنا استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023

من هنا استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 يقدم موقع الدستور في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واعتمادها بشكل رسمي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

يكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من رابط موقع الدستور https://natega.dostor.org/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة استعلام

لتظهر النتيجة

تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب

المجموع الكلي للطالب

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم

يمكن كذلك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي توفر الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

https://www.thanwya.com/vb/

توزيع مجموع امتحانات الثانوية العامة 2023

مع العلم أن المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات للشعبتين العلمية والادبية، و درجات المواد المشتركة بين الشعبتين مجموعها 170 درجة، وكل شعبة على حده مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع

درجات النجاح في المواد التي لا تضاف للمجموع والتي بدأ بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم تكون كالتالي

- التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

- التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

- الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

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