مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 10 مواد من امتحانات الثانوية هذا العام، وهي "اللغة الغربية - اللغة الأجنبية الثانية - اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية".

ونرصد في التقرير التالي، مقارنة بين نسب النجاح بين المواد التي أعلنت عنها الوزارة حتى الآن ما بين العام الحالي 2023 والعام الماضي 2022:

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبتين العلمي والأدبي هذا العام تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

وبلغت نسبة نجاح مادة اللغة العربية بالعام الماضي 2022 لطلاب الشعبة الأدبية 87.1%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشعبة العلمية 95.6%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي 2023 تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلون على 95% فأكثر تجاوزوا 20% من عدد الطلاب.

بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الأدبي في عام 2022، 87.2%، بينما بلغت النسبة لطلاب علمي، في عام 2022 ، نسبة نجاح 95.3%.

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%.

وبلغت نسبة نجاح اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية عام 2022، نسبة نجاح 77.9%، بينما لطلاب الشعبة العلمية، بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نسبة نجاح 90.7%.

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء 2023، والتي بلغت 88.9%، بينما نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وبلغت بلغت نسبة نجاح مادة الكيمياء العام الماضي في عام 2022، نسبة نجاح 86.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 2023، والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وبلغت نسبة النجاح في عام 2022، نسبة نجاح 85.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 2023، بلغت 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وبلغت نسبة النجاح في عام 2022، نسبة نجاح 87.3%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 2023 بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الفيزياء العام الماضي، عام 2022، نسبة نجاح 83.5%.

- نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة 2023 فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، و نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا عام 2022م، نسبة نجاح 91.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية عام 2022، نسبة نجاح 91.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع عام 2022، نسبة نجاح 93.1%.