السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. ننشر نسب النجاح كاملة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد ساعات، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها صباح غد الأحد على أن يتم ذلك من خلال مؤتمر صحفى داخل وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

_ 91.3 % نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

_91.9 % نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

_89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.

_90.6 % نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء.

_91.1 % نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا.
_88.5 % نسبة النجاح فى الرياضيات التطبيقية.
_93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع.

_٨٨.٩٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء..و٩٠.٢٪؜ نسبة النجاح في التاريخ.

_٩١.٦٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا..و٩١٪؜ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء.

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

فى سياق متصل، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى لها، أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذوي الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما تناشد الوزارة كل وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكل المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

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