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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 - 1445

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة 2024 هي استمارة إلكترونية يتم تسجيلها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقدمها المدارس الثانوية إلى الطلاب الراغبين في التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

خطوات إنشاء البريد الإلكترونى الموحد

خطوات إنشاء البريد الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2024 لاستخدامه في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط: moe-register.emis.gov.eg

اختيار الحساب الإلكتروني للطالب.

النقر على إنشاء البريد الإلكتروني.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

إدخال البريد الإلكتروني الاحتياطي.

إنشاء كلمة مرور جديدة.

النقر على إنشاء الحساب.

هل يمكن تغيير كلمة مرور البريد الإلكتروني الموحد؟

نعم، يمكن تغيير كلمة مرور البريد الإلكتروني الموحد من خلال الدخول إلى الحساب الإلكتروني، ثم النقر على "تغيير كلمة المرور".

موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

  1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  2. إدخال الرقم القومي للطالب.
  3. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.
  4. اختيار المدرسة الثانوية التي يدرس بها الطالب.
  5. ملء بيانات الاستمارة بدقة.
  6. طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها.
تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

يبدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

صورة من شهادة الإعدادية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

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طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

دليل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

 

نظام الثانوية العامة الجديد

وتسأل العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 عن نظام الثانوية العامة الجديد والذي سنوضحه فيما يلي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام الثانوية العامة الجديد سيطبق على طلاب الصف السادس الابتدائي هذا العام والذين سيصبحون فى الصف الأول الثانوي بعد 3 سنوات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن الطلاب الذين يطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد هم الطلاب الذين سيدرسون منهج الصفوف الإعدادية الجديد، مشيرًا إلى أن هذا النظام سوف يطبق بعد 3 سنوات.

وأضاف أن تعدد المسارات الجديد يعنى أن الطالب يختار المواد وفقًا للجامعة التى يريد أن يدخلها من البداية على أن تكون هناك مواد مشتركة بين جميع المسارات مثل اللغات. 

استمارة الثانوية العامة 2024 موقع وزاره التربيه والتعليم البريد الالكتروني الموحد اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد الصف الثالث الثانوي 2024 طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

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رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

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