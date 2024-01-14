خطوات استرشادية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها pdf

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 تمهيدًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024.

بشكل عام، يمكن القول إن عملية تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تتم بشكل سلس وسهل، حيث يمكن للطالب تسجيل الاستمارة من أي مكان في مصر، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، كما أن المعلومات المطلوبة في الاستمارة ضرورية، وتهدف إلى تسهيل عملية تنظيم الامتحانات.

أخر موعد لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يستمر موقع وزارة التربية والتعليم في استقبال طلبات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل، ما لم يتم الاعلان عن مد مدة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الضغط على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة.

إدخال الرقم القومي للطالب.

إدخال رقم الجلوس للطالب.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

بيانات استمارة الثانوية العامة 2024

تتضمن استمارة الثانوية العامة 2024 المعلومات التالية عن الطالب:

الاسم الرباعي.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

الديانة.

محل الإقامة.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

الرغبات الدراسية.

بعد تسجيل الاستمارة، يجب على الطالب طباعتها، وتسليمها إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمدرسة، مع توقيع ولي الأمر على الإقرار بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة أخرى داخل لجنة الامتحان.

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خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اضغط على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة.

أدخل الرقم القومي للطالب.

أدخل رقم الجلوس للطالب.

أدخل كلمة المرور الخاصة بالطالب.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ستظهر استمارة الثانوية العامة.

تأكد من صحة البيانات في الاستمارة.

اضغط على زر طباعة.

ستظهر لك استمارة الثانوية العامة بصيغة pdf.

اطبع الاستمارة، وقم بتسليمها إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمدرسة.

نصائح لـ طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

تأكد من أن لديك طابعة مناسبة لطباعة الملفات بتنسيق pdf.

استخدم ورقًا عالي الجودة لطباعة الاستمارة.

تأكد من أن الصورة الموجودة في الاستمارة واضحة وواضحة.