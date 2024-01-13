لطلاب الثانوية العام| الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة وهى كالتالى:

1- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر

2- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب

3- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر

4- صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب

5- أصل شهادة ميلاد الطالب

6- طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات

7- إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد

8- إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.

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وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.

وأضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

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