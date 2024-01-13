السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أستراليا يتغلب على الهند بثنائية فى كأس أمم آسيا 2023

أستراليا والهند
أستراليا والهند

تغلب منتخب أستراليا على نظيره منتخب الهند، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب (أحمد بن علي) بالريان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 بقطر.

وبعد شوط أول سلبي، منح جاكسون إيرفين، التقدم لمنتخب «الكانجارو»، في الدقيقة 50، ثم أضاف جوردان بوس، الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليحصد أستراليا، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليتصدر مجموعته مؤقتًا.

وواصل المنتخب الأسترالي تفوقه على نظيره الهندي للمباراة الثانية على التوالي في كأس أمم آسيا، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 - صفر في المواجهة الوحيدة التي جرت بينهما في البطولة بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 2011 في قطر أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الأوزبكي في وقت لاحق بنفس الجولة على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد.

كان منتخب قطر، قد قص شريط انطلاق كأس آسيا 2023، بفوزه على لبنان، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد لوسيل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

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