دليل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية العامة 2024 هي مستند رسمي يُستخدم للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يتم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات تقديمها.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وتم تحديد موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ اليوم تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويستمر التسجيل على مدار اكثر من شهر وينتهي يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الصفحة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الصفحة الثانية: تحتوي على بيانات الطالب الشخصية، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنس، والقومية، والعنوان، ورقم التليفون.

الصفحة الثالثة: تحتوي على بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب، مثل اسم المدرسة، والمنطقة التعليمية، والإدارة التعليمية، والمحافظة.

الصفحة الرابعة: تحتوي على بيانات شعبة الطالب الدراسية، والمواد التي سيقدمها في الامتحانات.

الصفحة الخامسة: تحتوي على بيانات ولي أمر الطالب، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنس، والقومية، والعنوان، ورقم التليفون.

الصفحة السادسة: تحتوي على البيانات الخاصة بالمرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل نوع الإعاقة، والمرافق التي يحتاجونها.

الصفحة السابعة: تحتوي على بيانات الشهادة الإعدادية، مثل رقم الجلوس، وتقدير الشهادة، والمجموع الكلي.

الصفحة الثامنة: تحتوي على بيانات التعهد، حيث يقوم الطالب بالتعهد بصحة البيانات الواردة في الاستمارة.

الصفحة التاسعة: تحتوي على بيانات البيانات الشخصية للولي أمر الطالب، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنس، والقومية، والعنوان، ورقم التليفون.

الصفحة العاشرة: تحتوي على بيانات التعهد، حيث يقوم ولي أمر الطالب بالتعهد بصحة البيانات الواردة في الاستمارة.

الصفحة الحادية عشرة: تحتوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على توقيع الطالب على استمارة الثانوية العامة.

الصفحة الثانية عشرة: تحتوي على نموذج إقرار موافقة الطالب على توقيع ولي أمره على استمارة الثانوية العامة.

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مصاريف استمارة الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لـ مصاريف استمارة الثانوية العامة جاءت كالتالي:

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين، تكون 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات.

مصاريف استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة، تكون الرسوم حوالي 410 جنية.

يتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 في مكاتب البريد وعبر منافذ فوري.

الرقم السري في استمارة الثانوية العامة 2024

الرقم السري في استمارة الثانوية العامة 2024 هو عبارة عن 8 أرقام يتم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يتم استخدام الرقم السري للدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة.

يتم الحصول على الرقم السري من خلال المدرسة التي يدرسها الطالب. يجب على الطالب تقديم طلب إلى المدرسة للحصول على الرقم السري.