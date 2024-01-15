الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023-2024 بعد أن أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السبت الماضي عن إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة لدخول الامتحانات التي تجري في يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد التسجيل.

 

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من أمس الأحد الموافق ١٤يناير 2024،  وحفظ بيانات طالب الثانوية العامة ثم طباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير 2024. 

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي  الالكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم استمارة 3 ثانوي الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

 

دليل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

يستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة 3 ثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي  : https://moe-register.emis.gov.eg/، واتباع التعليمات المكتوبة وكتابة كافة البيانات، علىأ، يتم حفظها بعد ذلك. 

وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالتأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة، وجاءت الموالد كالتالي: 

المواد التي يجري فيها طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

المواد التي يجري فيها طلاب القسم الأدبي الامتحان: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

المواد التي يجري فيها طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

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الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

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لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وآخر موعد للتسجيل

 

 

 

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