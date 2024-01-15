عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي ضم صفقة ثالثة سواء في خط الدفاع أو الجانب الهجومي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر رفض الاكتفاء بصفقتي وسام أبو علي وعمر كمال عبدالواحد وتمسك بضم مدافع وجناح هجومي سواء تحت السن أو فوق السن.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المدير الفني يفاضل بين الأسماء المطروحة عليه وهم ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومدافع إنبي أحمد كالوشا.

وأشار إلى أن كولر طلب التفاوض مع مصطفى أشرف المحترف ضمن صفوف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب أو الأطراف الهجومية.

وأوضح المصدر أن السويسري وافق علي ضم صفقتين تحت السن، الأولى مهاجم إفريقي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي عن طريق لجنة الكشافة "الاسكاوتنج" التي يترأسها هاني رمزي من جنسيات مختلفة أبرزها غانا وكوت ديفوار والسنغال والجابون، والآخر مصطفى أشرف لاعب المنتخب الأوليمبي.

مران الأهلى.. كولر يجتمع مع سامى قمصان

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد واصل تدريباته عصر أمس على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة ‏السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد كولر اجتماعًا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏