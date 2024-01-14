الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. كولر يجتمع مع سامي قمصان وعبدالقادر يواصل التأهيل

كولر وسامي قمصان
كولر وسامي قمصان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة ‏السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد كولر اجتماعًا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

اقرأ أيضا.. عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

الاهلى السويسري مارسيل كولر سامي قمصان أحمد عبد القادر مران الأهلي

مواد متعلقة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

لليوم الخامس.. أمطار "الفيضة الكبرى" تواصل هطولها على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة