مران الأهلي.. كولر يجتمع مع سامي قمصان وعبدالقادر يواصل التأهيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة ‏السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد كولر اجتماعًا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

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خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏