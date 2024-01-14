الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

الخطيب مع كولر ولجنة
الخطيب مع كولر ولجنة التخطيط

يعقد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، خلال الساعات المقبلة لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفريق سواء الصفقات أو العروض التي وصلت لاستعارة بعض اللاعبين في يناير الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن الاجتماع سيناقش حسم إقامة معسكر لفريق الكرة نهاية الشهر الجاري خلال فترة التوقف وبحث موقف الصفقات الشتوية الجديدة بعد ضم الفلسطيني وسام أبي على وعمر كمال عبد الواحد.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستحسم القرار الفني حول الاستقرار على الأسماء التي سيتم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية خلال فترة القيد الثانية، إذ قيد الأهلي 34 لاعبا في قائمته القارية ويحق له قيد 6 لاعبين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة ستشهد حسم مصير 5 لاعبين دفعة واحدة سواء بالبقاء أو الإعارة أو البيع النهائي حسب العروض التي وصلت النادي مؤخرا عن طريق وكلاء اللاعبين أمثال خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر وصلاح محسن ومحمود متولي بعد مناقشة كولر، وذلك قبل سفره إلى مسقط رأسه عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر في اللقاء الذي أقيم في الإمارات.

الأهلى يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم قد أعلن عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية إضافة موسم آخر، وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا. 

وأنهى توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

وسام أبوعلي محمود الخطيب كولر لجنة التخطيط صلاح محسن أحمد عبدالقادر

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