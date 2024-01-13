كولر يرفض ضم موهبة الجزائر بسبب موديست و"أبوعلى"

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بصورة نهائية، التعاقد مع مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر تحت السن؛ لرغبته في عدم تكرار سيناريو كريستو داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على الأهلي التوقيع مع مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر في الميركاتو الشتوي، لكن رغبة كولر في بقاء موديست والاكتفاء بصفقة الفلسطيني وسام أبوعلي جعلته لا يفكر في ضم مهاجم مولودية الجزائر الشاب.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المدير الفني للأهلي يرفض المجازفة والصبر على اللاعب لفترة طويلة لقلة خبراته في التعامل مع ضغط المباريات وأيضا لرغبته أيضا في منح الفرصة كاملة للثنائي موديست ووسام أبوعلي خلال الفترة المقبلة.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أعلن عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

كولر يرغب في خوض معسكر خارجي في التوقف

من جانبه تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة معسكر خارجي وتحديدا في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

وتأتي رغبة كولر في إقامة معسكر خارجي نهاية يناير الجاري رغم تحفظ إدارة النادي الأهلي، نظرا لغياب ما يقرب من 14 لاعبا عن تدريبات الفريق نظرا لتواجد اللاعبين الدوليين في معسكر المنتخب الوطني، وأيضا غياب المحترفين المتواجدين مع منتخبات بلادهم للمشاركة في أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي ‏منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في ‏الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب ‏الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏