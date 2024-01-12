الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض سفر وسام أبوعلى للدنمارك

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، وفي إطار الاستعداد لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض رضا سليم تدريبات منفردة قبل انطلاق المران على ملعب التتش، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

كولر طلب تأجيل سفر وسام أبوعلي إلى الدنمارك

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تأجيل سفر الفلسطيني وسام أبوعلى لاعب الفريق إلى الدنمارك من أجل جمع بعض المتعلقات الخاصة به، وطلب الجهاز الفني من اللاعب البقاء في القاهرة للانتظام في التدريبات.

ويبحث وسام أبوعلى عن مكان للإقامة به خلال الفترة المقبلة، حيث يقيم حاليًا بأحد الفنادق القريبة من النادي.

ومن المقرر أن تصل عائلة وسام أبوعلى إلى القاهرة في غضون الشهر الحالي.

شارك وسام أبوعلي في التدريبات الجماعية، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

وسام أبوعلي الاهلى الدنمارك كولر شباب بلوزداد الجزائري

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