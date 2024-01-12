الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول لـ وسام أبو على بمران الأهلى.. وكواليس حديثه مع كولر

وسام أبو علي
وسام أبو علي

ظهر الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الجديد المنضم حديثًا إلى صفوف المارد الأحمر، لأول مرة في مران المارد الأحمر الذي أقيم مساء الخميس بعد الراحة التي منحها السويسري مارسيل كولر للاعبين خلال الأيام الماضية.

وتواجد مهاجم الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق وتحدث معه مارسيل كولر بشأن التحديات المقبلة للفريق.

وأبدى كولر ثقته الكاملة في اللاعب وذلك خلال حوار الثنائي على هامش المران، خاصةً أن المدرب السويسري هو من طلب ضم أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم هجوم المارد الأحمر.

ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ونشر الأهلي فيديو ترحيبيًا لـ"وسام" مستوحى من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مرفقًا بصوت أحد مراسلي القنوات الإخبارية يتحدث عن الحياة داخل غزة في أوقات الحرب، وعلق: "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وقال أحد المراسلين من غزة في الفيديو بثه النادي مساء اليوم: "إخوتي وإخواتي الكرام يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وأنهى المراسل كلمته لجماهير الأهلي: "من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري.. كل التحية".

وظهر أبو علي في الفيديو داخل ملعب التتش واضعًا علم فلسطين على كتفيه، قائلًا: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ووصل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى مطار القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للفحص الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي والانضمام لصفوف النادي الأهلي.

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