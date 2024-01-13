السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي (خاص)

كولر والحارس محمد
كولر والحارس محمد الشناوي

اشترط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لمنح موافقته على رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول في الميركاتو الشتوي الجاري، حال تلقي النادي عرضا يفوق الـ 10 ملايين دولار، التعاقد مع حارس بديل صاحب خبرات كبيرة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر أبلغ لجنة التخطيط للكرة بالنادي بصعوبة التفريط في الشناوي لعدة أسباب أبرزها أنه قائد الفريق وصاحب الدور الأكبر في استقرار غرفة الملابس وكذلك التوقيت الصعب في منتصف الموسم والفريق بحاجة ماسة إلى جهوده للمنافسة بقوة على لقبي الدوري وكأس مصر ولقب دوري أبطال أفريقيا.

 وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر أكد أنه من الصعب للغاية تعويض الشناوي، على الصعيد الفني نظرا للحالة الفنية المميزة التي يعيشها وعدم وجود بدائل في الأندية المصرية لتعويضه فضلاً عن أن التعاقد مع بديل مناسب له في منتصف الموسم سيكون صعبًا للغاية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تترقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ومعرفة الموقف النهائي للعروض المبدئية للشناوي قبل أن تحسم الأمور سواء برحيله عن طريق عرض لا يمكن رفضه أو الإبقاء عليه وتعديل عقده وزيادته من حيث عدد المواسم والراتب السنوي.

وينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي، في صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل.

ويستعد محمد الشناوي لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق اليوم في كوت ديفوار، وتقام أولى مباريات الفراعنة غدا أمام موزمبيق.

مران الأهلي.. الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش

وفي سياق آخر، واصل فريق الكرة تدريباته عصر أمس على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب.‏

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبلين، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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