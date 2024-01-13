كولر يخشى تكرار سيناريو "موديست" مع وسام أبو علي

يؤدي الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الر ابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم السبت بكوت ديفوار.

وعاد الأهلي للتدريبات على ملعب التتش بعدما توج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني أو منتخبات بلادهم فى أمم أفريقيا، إذ يتواجد 7 لاعبين من الأهلي فى المنتخب الوطني الأول هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة أيضا وهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول والمالي آليو ديانج كما يتواجد كريم الدبيس وحمزة علاء مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة ودية في دبي بدءاً من يوم 15 يناير الجاري.

كولر يجهز وسام أبو علي لتفادي خطأ موديست

من جانبه كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجهاز المعاون له بتجهيز الفلسطيني وسام أبو علي، الوافد الجديد خلال الميركاتو الشتوي الجارية لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادما من سيريوس السويدي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر طلب وضع برنامج بدني للمهاجم الجديد من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة لتنفيذه على هامش تدريبات المارد الأحمر اليومية باستاد التتش.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يرغب في تفادي خطأ عدم جاهزية الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق والذي احتاج إلى فترة كبيرة لتجهيزه فنيا وبدنياً وهو ما جعله يطلب من الجهاز المعاون، ضرورة تجهيز وسام أبوعلي للانسجام والإندماج مع الفريق.

وكان لاعبو الأهلي حرصوا على تقديم التهنئة للوافد الجديد خلال تجربته الجديدة مع الأهلي وظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد في مران الفريق لأول مرة على ملعب التتش في بداية استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة.

وجاء ظهور “أبو علي” بعدما أعلن الأهلي التعاقد معه رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من نادي سيريوس السويدي مقابل مليوني يورو يتم دفعها على أربعة أقسام خلال عامين.