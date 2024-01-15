عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن الشركات نجحت في إبرام عدد من الاتفاقيات العامة بشأن موسم الحج لهذا العام.

وأكد السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المملكة أسندت بشكل رسمي كل الخدمات الخاصة بالحج لشركات حرة بعيدًا عن الهيئات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج.

وأضاف أن النظام الجديد الذي أقرته المملكة أتاح الحق بعمل شركات سياحية "تجارية" بعيدًا عن المؤسسة يتم التعاقد معها لتنظيم موسم الحج لمنظمي الرحلات الدينية في مختلف دول العالم الإسلامي، وتم بالفعل تفعيل النظام أو التعاقد مع تلك الشركات فيما يتعلق بالمناسك، موضحًا أن هذا الأمر الهدف منه محاولة المملكة إسناد خدمات الحج والعمرة لشركات خاصة بعيدًا عن مؤسسة الطوافة .

اتفاقيات شركات الطوافة

وأضاف السيسي أن الشركات السياحية استثمرت وجودها في المعرض السنوي، الذي تنظمة المملكة للحج والعمرة الأسبوع الماضي، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة مع شركات الطوافة الجديدة على هامش المشاركة، وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كلا الطرفين تكون مهامها تطوير آليات العمل، بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذي يكفل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ويحافظ على حقوقهم، بالإضافة إلى حقوق شركات ومؤسسات كلا الطرفين، ويجتمع فريق العمل بشكل دوري على مدار الموسم أو عند الحاجة إلى ذلك، لوضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن تيسير وتسهيل تنظيم رحلات المعتمرين، في ظل اللوائح الأساسية للتنظيم والضوابط الصادرة من وزارة الحج والعمرة قبل كل موسم.

وطالب السيسي بضرورة تطوير منظومة العمل الخاصة بالحج لتتواكب مع المنظومة التي أصبحت تنتهجها المملكة العربية السعودية، ولذلك لا بد أن تقوم الشركات السياحية بعملية تطوير شاملة، خاصة أن المملكة أصبحت تستهدف عددًا أكبر من المتوقع سنويًا، وهذا سيكون له تأثيره المباشر على الخدمات المقدمة في منى، حيث أصبحت المساحة المعتمدة للحاج خلال الموسم المقبل مترًا واحدًا فقط شاملًا كل الخدمات للحاج عكس المساحة المعتمدة في الماضي، فكانت 2 متر ثم مترًا و60، بالإضافة إلى أن توقيتات العمل لأداء الفريضة اختلفت، وأصبح الوقت أو الحد الأدني لموعد التقدم بتأشيرة الحج في 20 شعبان وآخر موعد لإصدار التأشيرات 20 شوال.

وكانت قد وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية بمكة، وذلك بمقر الأخيرة بمكة المكرمة، تضمنت المذكرة العديد من البنود المهمة لتفعيل التعاون بين الغرفتين في عدة مجالات وأنشطة سياحية خاصة في مجال العمرة، والعمل على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن خاصة من عملاء شركات السياحة.

وقع المذكرة عن غرفة شركات السياحة المصرية المدير التنفيذي للغرفة أسامة عمارة، ومن الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله بن عقيل حنيف، أمين عام الغرفة، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من غرفة شركات السياحة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة ٢٠٢٤، الذي انعقد بمدينة جدة السعودية، وقد شهد توقيع المذكرة من غرفة شركات السياحة أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة أحمد إبراهيم وهشام أمين وإيهاب المهدي وشريف صالح، ومن غرفة مكة المكرمة عبدالله قاضي، رئيس اللجنة الوطنية للعمرة بغرفة مكة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم إطار عام للتواصل والتعاون المستمر بين الطرفين من استنادًا إلى إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشمل في جزء مهم منها تنظيم خدمات المعتمرين والزوار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك العمل المشترك لرعاية مصالح الشركات والمؤسسات بكل من مصر والسعودية، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها اعتمادًا على تطبيق هذه المذكرة.

وقد تضمنت مذكرة التعاون عدة بنود مهمة منها، العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين وصوًلا إلى أعلى معايير الجودة، من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق المتطلبات، وتضمنت كذلك العمل على إعداد معايير لتقييم أداء الشركات والمؤسسات من كلا الطرفين بما يتفق مع طبيعة كل موسم.

وشملت مذكرة التعاون أيضًا قيام كلا الطرفين بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدار الموسم فيما بينهما، وتقديم المعلومات والتوجيهات إلى بعضهما، والتي تصدر من وزارة الحج والعمرة بالسعودية ووزارة السياحة بمصر، لتتمكن على ضوئها الشركات والمؤسسات من توفيق أوضاعها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين.

وتم الاتفاق كذلك على متابعة أداء الشركات ومؤسسات العمرة أثناء الموسم وإعداد التقارير اللازمة بنتائج الأعمال في نهاية كل موسم، وفض النزاعات التي قد تنشأ بين أي من الشركات والمؤسسات المرخص لها في كلا البلدين أثناء الموسم ودًيا، من خلال فريق عمل يفصل في النزاعات القائمة بينها والانتهاء منها قبل بداية كل موسم، وفي حالة حدوث أزمات طارئة؛ يتم تشكيل فريق عمل للتواصل بين الطرفين لإيجاد الحلول السريعة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.