الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نجوم حفل "كاسيت 90" يصلون السعودية للمشاركة في موسم الرياض

نجوم الغناء على متن
نجوم الغناء على متن مصر للطيران

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الرحلة الخاصة رقم MS3009 علي متن طائرة مصر للطيران طراز بوينج B737-800 القادمة من مطار القاهرة الدولي لنقل عدد من نجوم الغناء المصريين بصحبة فرقهم الموسيقية  المشاركة في حفل بعنوان “كاسيت 90” المقام علي مسرح أبوبكر سالم  ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حفل غنائي في السعودية

ومن بين هؤلاء الفنانين مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومصطفي كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي  التسعينيات، والذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.

وحرص الفنانون على التقاط صورا تذكارية على متن طائرة مصر للطيران قبل وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض للمشارك في احياء الحفل الغنائي  

شركة مصر للطيران 

يشار إلى أن الشركة الوطنية قامت منذ امس بتطبيق شروط السفر الخاصة بعام 2024 وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، فقد تقرر اعتبارًا من 1 يناير 2024 عدم السماح للقُصَّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

وفي حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

سفر الفرق الرياضية

أما فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ضرورة وجود ختم النسر لجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من إتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الإتصال.

نجوم الغناء على متن مصر للطيران
نجوم الغناء على متن مصر للطيران
نجوم الغناء على متن مصر للطيران
نجوم الغناء على متن مصر للطيران
مطار الملك خالد الدولي مصر للطيران مطار القاهرة حفل هيئة الترفيه

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