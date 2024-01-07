الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: شبورة كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أما عن طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فمن المتوقع أن يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما تسود البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

الأرصاد: استقرار كامل فى الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة (فيديو)

الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطرق الزراعية والسريعة السواحل الشمالية شمال الصعيد شبورة مائية

مواد متعلقة

نجوم حفل "كاسيت 90" يصلون السعودية للمشاركة في موسم الرياض

إجراءات لمساعدة الراغبين في التقدم للحج السياحي قبل غلق الباب.. تعرف عليها

"السياحة الدولية" تتوقع تعافيًا كاملًا للقطاع من تداعيات كورونا خلال 2024

العظمى بالقاهرة 22.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم

مع خروج الموظفين من العمل.. تزايد الإقبال على التصويت بالانتخابات في الدقي

الانتخابات الرئاسية.. توافد الشباب للتصويت فى لجان المغتربين بنادى الدقى (صور)

"الدستور" يرصد توافد الناخبين على لجان الاقتراع في الدقي (صور)

الوصيف: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تدعم مسيرة التنمية الشاملة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

إيتمار بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين الإسرائيليين بدلًا منهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين