الأرصاد: شبورة كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أما عن طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فمن المتوقع أن يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما تسود البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.