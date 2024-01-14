وفر موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، أن أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي عن اتاحتها لطلاب الصف الثالث الثانوي لأكثر من شهر تمهيدًا لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في يونيو المقبل، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg.

اختيار الخدمات الإلكترونية، اختيار التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول، كتابة البريد الموحد وتسجيل الدخول.

كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكترونى.

تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونا بها بياناته الأساسية.

نقوم بـ ملء البيانات المطلوبة دون أخطاء إملائية.

رفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح,

الضغط على كلمة حفظ، طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

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ونبهت الوزارة طلاب الثانوية العامة بضرورة مراجعة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وتسليمها إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، طبقًا لما سجله إلكترونيًا، بالإضافة إلى توقيع ولي الأمر على استمارة الثانوية العامة 2024 بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة آخرى داخل لجنة الامتحان.

موعد تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024 فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لتبدأ اليوم الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.