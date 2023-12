"ذا بيست".. مبابى وميسى وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء المرشحين النهائيين للفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.

ومن المقرر أن تجرى حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2023، بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخامس عشر من يناير المقبل، للمرة الثالثة بعدما استضافتها في وقت سابق في عامي 2016، 2017.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" أسماء المرشحين للجائزة وهم: "الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند".

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.

وتشمل هذه اللجنة 4 فئات هى: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـFIFA، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

وسيقوم FIFA خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف

جائزة FIFA للمشجعين

جائزة FIFA للعب النظيف

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم FIFA FIFPRO