"ذا بيست".. جوارديولا ينافس سباليتي وإنزاجي على جائزة أفضل مدرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن القائمة المختصرة النهائية للمرشحين لنيل جائزة «ذا بيست» كأفضل مدرب في العالم لعام 2023.

ويتنافس الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مع الثنائي الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي وسيميوني إنزاجي مدرب مدرب إنتر الحالي.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق عدة إنجازات خلال العام الحالي، منها فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس السوبر القاري.

بينما نجح سباليتي في إعادة فريق نابولي إلى المسار الصحيح وتحقيق أول لقب في الدوري الإيطالي لهذا القرن.

وأدى إنزاجي دورًا رائدًا مع إنتر ميلان حيث تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وكان قريبًا جدًا من التتويج لولا الخسارة الصعبة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي 0-1.

#TheBest FIFA Men's Coach Finalists! 🙌🎉



🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti



Want to know more about the final three? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2023

«ذا بيست».. «فيفا» يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن القائمة المختصرة النهائية للمرشحين لنيل جائزة «ذا بيست» كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، كل من ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، واللاعب السابق لإشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتوج ياسين بونو، بلقب الدوري الأوروبي، مع إشبيلية، في الموسم الماضي، إلى جانب تصديه ركلتي جزاء في المباراة النهائية للبطولة. كما اختير الحارس المغربي، للانضمام إلى التشكيل المثالية لـ «يوروبا ليج»

وتوج تيبو كورتوا، بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلى جانب اختياره في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا.

وتوج إيدرسون، مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي، بثلاثية الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، أن تجرى حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2023، بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخامس عشر من يناير المقبل.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قد فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق في لندن، التي سبق لها استضافة الفعالية عامي 2016 و2017.

يُذكر أنه تم في سبتمبر 2023 إعلان القوائم لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من ثلاثة أسماء في معظم الفئات. وتشمل هذه اللجنة أربع فئات هي: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ FIFA، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

وسيقوم FIFA خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف

جائزة FIFA للمشجعين

جائزة FIFA للعب النظيف

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم FIFA FIFPRO