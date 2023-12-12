«ذا بيست».. «فيفا» يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن القائمة المختصرة النهائية للمرشحين لنيل جائزة «ذا بيست» كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، كل من ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، واللاعب السابق لإشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتوج ياسين بونو، بلقب الدوري الأوروبي، مع إشبيلية، في الموسم الماضي، إلى جانب تصديه ركلتي جزاء في المباراة النهائية للبطولة. كما اختير الحارس المغربي، للانضمام إلى التشكيل المثالية لـ «يوروبا ليج»

وتوج تيبو كورتوا، بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، إلى جانب اختياره في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا.

وتوج إيدرسون، مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي، بثلاثية الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، أن تجرى حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2023، بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخامس عشر من يناير المقبل.