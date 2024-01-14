الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وآخر موعد للتسجيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من اليوم 14 يناير 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة  

نوضح في التقرير التالي لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 واخر موعد لتسجيل الاستمارة حتى يتمكن الطلاب من تسجيلها في التوقيت المطلوب مع العلم أنه بدون هذه الاستمارة لا يمكن للطلاب أداء امتحانات نهاية العام

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يتاح تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجود من هنا 

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR3CQjPB3NSsGCVBtqiG137ZHBj_Tu6UnYYvDHw9ji4OVHCwyp3LRL24zQw

 

ولكي يتمكن الطالب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص به، وفي حالة لم يكن لديه بريده الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرس الموجود في الرابط السابق. 

 

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 

 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني وهو يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024. 

 

ويبدأ تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس من يوم الأحد  ١١ فبراير ٢٠٢٤ ويكون  آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس ٢٩ فبراير 2024.

 

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية 2024 

 

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 تبلغ 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

خطوات استرشادية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها pdf

يبدأ غدًا.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتسجيل الثانوية العامة 2024

تنبيه وزارة التربية والتعليم 

 

شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب ضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية،  والمقسمة كالتالي 

  • مواد طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
  • مواد طلاب الشعبة العلمية العلوم: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
  • مواد طلاب الشعبة العلمية الرياضيات: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

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لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. الخطوات والأوراق المطلوبة

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 استمارة الثانوية العامة 2024 اخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية 2024 تنبيه وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام

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