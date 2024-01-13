يبدأ غدًا.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتسجيل الثانوية العامة 2024

يتساءل آلاف الطلاب في مختلف المحافظات عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، والتي تعد شرطًا أساسيًا لدخول الامتحانات المزمع عقدها في شهر يونيو، وتصدر البحث عن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الشهادة الثانوية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن باب التسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب شهادة الثانوية العامة 2024 على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 14/1/2024، وحتى يوم الخميس الموافق 22/2/2024، وأكدت الوزارة على أهمية تسجيل الاستمارات الإلكترونية ابتداءً من يوم غد الأحد، وحفظ البيانات وطباعتها بشكل كامل.

الاستمارة الإلكترونية 2024 قبل اختبارات الثانوية العامة

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية، خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتسجيل الثانوية العامة 2024

تم الإعلان عن خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:



1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- اختيار التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

4- انقر على "تسجيل الدخول".

5- أدخل البريد الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول.

6- أدخل كلمة المرور المرتبطة بالبريد الإلكتروني.

7- ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب تحتوي على بياناته الأساسية.

8- قم بملء البيانات المطلوبة بدقة وبدون أخطاء إملائية.

9- قم برفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

10- انقر على "حفظ".

11- اطبع الاستمارة وسلمها للمدرسة.

مستندات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024

عند تسجيل الاستمارة، يجب تقديم المستندات التالية:

1. شهادة الميلاد للتحقق من الاسم والرقم القومي للطالب.

2. يجب أن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة خلفية بيضاء بحجم 6x4.

3. يجب كتابة اسم الطالب بالكامل أسفل الصورة ومطابقته لشهادة الميلاد.

4. قبل طباعة الاستمارة، يجب التأكد من الشعبة واللغة الثانية والديانة.

5. يجب على الطالب وولي أمره التوقيع على الإقرار المرفق مع الاستمارة الإلكترونية.

رسوم تسجيل الاستمارة الإلكترونية الثانوية العامة 2024:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رسوم التسجيل في امتحانات واستمارة الثانوية العامة لعام 2024، والتي تبلغ 210 جنيهات، تشمل 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

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