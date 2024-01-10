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"تعليم القاهرة" تعلن مواعيد تسجيل وتسليم الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الأحد الموافق 14-1-2024، وحفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.  

مواعيد استلام الاستمارة الإلكترونية 

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه يبدأ تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11-2-2024، على أن يتم استلام الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12/2/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22/2/2024. 

وأشارت المديرية إلى أن آخر مو عد لتسليم الطلاب الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29/2/2024.

وأوضحت المديرية أن آخر موعد لتسليم طلاب المنتظيين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29/2/2024، وآخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 4/4/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه لن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية الاستمارة الالكترونية تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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