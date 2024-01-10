"تعليم القاهرة" تعلن مواعيد تسجيل وتسليم الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الأحد الموافق 14-1-2024، وحفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.

مواعيد استلام الاستمارة الإلكترونية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه يبدأ تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11-2-2024، على أن يتم استلام الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 12/2/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22/2/2024.

وأشارت المديرية إلى أن آخر مو عد لتسليم الطلاب الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29/2/2024.

وأوضحت المديرية أن آخر موعد لتسليم طلاب المنتظيين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29/2/2024، وآخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 4/4/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه لن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.