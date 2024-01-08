الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" يكرم مدرسة الفلكي لفوزها بالمركز الأول في مبادرة تحدي الشباب

وكيل مديرية تعليم
وكيل مديرية تعليم القاهرة تكرم الفائزين

 أجرت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة اليوم زيارة لمدرسة الفلكي الإعدادية وكان في استقبالها الدكتورة سامية علام مدير عام الإدارة وسحر حسن مديرة المدرسة.

وقامت وكيل المديرية بتكريم إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب المشاركين، وقدمت الشكر والتقدير للإدارة التعليمية والمدرسة والمشرفين والطلاب على جهودهم المبذولة والملموسة، وحثتهم على استمرار التفوق والتميز، متمنية للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح.

جاء التكريم وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة راندا شاهين 
رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وتحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة ومدير المديرية.

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مدرسة الفلكي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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