لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية التى تبدأ غدًا الأحد 2024
يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخطوات الخاصة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والخطوات كالتالى:
1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم
2- اختيار الخدمات الإلكترونية.
3- اختيار التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
4- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
5- كتابة البريد الموحد وتسجيل الدخول.
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6- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.
7- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونا بها بياناته الأساسية.
8- نقوم بـ ملء البيانات المطلوبة دون أخطاء إملائية.
9- رفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
10- الضغط على كلمة حفظ.
11- طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها صباح اليوم السبت الموافق 13 يناير أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.
وأضافت الوزارة خلال بيانها بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقعها الرسمى على الأنترنت أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.
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