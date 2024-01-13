الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا الأحد، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب البلاد، دافئا على جنوب سيناء، ليلا شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وتوجد أمطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 اكتوبر 17 10

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 04

كاترين 13 02

الطور 20 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 09

السلوم 16 09

سيوة 17 04

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 07

بني سويف 19 06

المنيا 19 06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

الوادي الجديد 21 05

أبوسمبل 23 09