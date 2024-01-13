السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح.. وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات (فيديو)

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لانخفاض في قيم درجات الحرارة، بجانب نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن سرعة الرياح ما بين 30 لـ 40 كيلومتر في الساعة، وبالتالي الكتل الهوائية الصحراوية تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت: اليوم نلاحظ وجود الأتربة والرمال المثارة، كما يؤدي نشاط الرياح لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3.5 متر.

البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، كما يتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير اليوم وغدًا، مما يؤدي لزيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية، وتكون الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة، وتكون رعدية على محافظة مطروح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة سوف تمتد للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ناصحة بالابعتاد عن أعمدة الإنارة وألواح الإعلانات المعدنية وأكشاك الكهرباء، مشددة على القيادة بهدوء تام  أثناء سقوط الأمطار.

الأرصاد نشاط الرياح سقوط أمطار غزيرة ورعدية سقوط أمطار المحافظات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

أسامة السعيد: مصر دائمًا تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ثوابت واضحة (فيديو)

أرقام مصر فى بطولات كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

مدير الرعاية الصحية بأسوان يتابع استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحى (فيديو)

تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين نوفا وشركات عالمية (فيديو)

أستاذ اقتصاد: معدل الاستثمار تضاعف بمصر رغم الأزمات العالمية

كاتب صحفى: مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى و"المتحدة" تراهن على الشباب

تهجير قصرى وإبادة جماعية فى غزة.. الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام "العدل الدولية"

تخدم 1.2 مليون مواطن.. أبرز المعلومات حول منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| وسط رفض مصري وعربي للتهجير.. دويتش فيليه: التحريض الإسرائيلي يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال بسب ثلاثي الأهلي

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

بيان مصر بشأن تصاعد العمليات العسكرية فى البحر الأحمر يتصدر اهتمام الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!