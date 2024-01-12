مدير الرعاية الصحية بأسوان يتابع استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحى (فيديو)

رصد الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، آخر الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، قائلًا إن أسوان الآن في مرحلة التشغيل التجريبي وهي ضمن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية.

وأضاف "حنفي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه تم اشتراك 112 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، بجانب 11 مستشفى في منظومة التأمين الصحي، وتغطية احتياجات المحافظة.

الاستعداد للتشغيل الرسمي خلال الشهور القليلة المقبلة

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات متواصلة للاستعداد للتشغيل الرسمي خلال الشهور القليلة المقبلة.

ولفت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان إلى أن التشغيل التجريبي كشف عن أكثر من 250 ألف خدمة طبية للمواطنين، وجميعها تم بكفاءة عالية، كما تم الانتهاء من ميكنة 55 وحدة صحية ومركزًا، و4 مستشفيات.