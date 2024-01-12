الجمعة 12 يناير 2024
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خبير علاقات دولية: العالم يدرك الثقل السياسى لمصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

الدكتور أحمد السيد
الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية،

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ختام زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة، بعد جولة إقليمية شملت تركيا واليونان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والأراضي الفلسطينية، يأتي في ضوء إدراك أمريكا الثقل السياسي الكبير لمصر، خاصة أنه جاء إلى مصر ليعرض كل وجهات النظر المختلفة خاصة أطراف الأزمة، والتعامل مع هذه التحديات والأزمة.

 تواجد كبير للقاهرة كمركز للقرار وثقل ومفتاح لتحقيق الأمن

وأضاف "أحمد"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذا يعكس التواجد الكبير للقاهرة كمركز للقرار، وثقل ومفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر استطاعت خلال هذه اللقاءات أن تعيد صياغة المواقف الدولية، وتعيد القضية الفلسطينية في طريقها الصحيح بعدما حاولت إسرائيل خطفها في طريق مجهول، وتصفية القضية الفلسطينية في مخطط خبيث من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

لا بد من إجهاض أي مخططات إسرائيلية لتصفية القضية

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مصر تركت هذا المخطط وأوضحت للعالم والقوى الفاعلة التي جاءت للقاهرة أن هناك احتلالًا وعدوانًا، وأن حل هذا الصراع من جذوره وإنهاءه وإنهاء دوامات العنف الدامية التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، من خلال السلام الدائم والعادل، وإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين طبقًا للمرجعيات الدولية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أنه لا بد من إجهاض أي مخططات إسرائيلية تسعى لاستغلال طوفان الأقصى وهذه العملية لتصفية القضية، وفصل غزة عن الضفة.

مصر تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة الثقل السياسي لمصر العالم خبير علاقات دولية الدكتور أحمد السيد أحمد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

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