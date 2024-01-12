الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تصدر عقوبات بسبب نقل صواريخ باليستية كورية شمالية لروسيا

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن وزارة الخارجية فرضت، أمس الخميس، عقوبات على 3 كيانات روسية وفرد واحد على صلة بنقل واختبار صواريخ باليستية كورية شمالية لتستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.

 

وأضاف بلينكن في بيان: "لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات".

 

وأدان بيان مشترك من الولايات المتحدة وحلفائها، الثلاثاء، عمليات نقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك ما وصفه البيان بشراء روسيا لصواريخ باليستية كورية شمالية واستخدام موسكو لتلك الصواريخ ضد أوكرانيا في 30 ديسمبر و2 يناير.

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