كاتب صحفي: مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى و"المتحدة" تراهن على الشباب

رصد الكاتب الصحفي علي الكشوطي، عوامل نجاح مسلسل "حالة خاصة"، موجهًا التحية لمنصة "watch it" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل، لأنها تراهن على الشباب منذ فترة، وتعطي لهم فرص كبيرة

وأضاف الكشوطي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرهان ينجح كل مرة، ورأينا ذلك في مسلسل "بالطو" ومسلسل "على باب العمارة"، لافتًا إلى أن مسلسل "حالة خاصة" يجمع بين الخبرات والشباب، ولكن الفنان طه الدسوقي أو شخصية "نديم" هي أساس المسلسل والقصة.

مسلسل "حالة خاصة"

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى، لأنه مختلف تمامًا، وهذا يرجع لصنَّاعه، لأن كل شخص من فريق العمل لديه حالة خاصة وحلم وطموح يسعى له، مشيرًا إلى أن المخرج عبدالعزيز النجار، مخرج واعد جدًا ولديه طموح كبير بالعمل في مجال الدراما، لتقديم أعماله الخاصة.