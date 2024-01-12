الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى و"المتحدة" تراهن على الشباب

مسلسل حالة خاصة
مسلسل "حالة خاصة

رصد الكاتب الصحفي علي الكشوطي، عوامل نجاح مسلسل "حالة خاصة"، موجهًا التحية لمنصة "watch it" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل، لأنها تراهن على الشباب منذ فترة، وتعطي لهم فرص كبيرة 

وأضاف الكشوطي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرهان ينجح كل مرة، ورأينا ذلك في مسلسل "بالطو" ومسلسل "على باب العمارة"، لافتًا إلى أن مسلسل "حالة خاصة" يجمع بين الخبرات والشباب، ولكن الفنان طه الدسوقي أو شخصية "نديم" هي أساس المسلسل والقصة.

مسلسل "حالة خاصة" 

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى، لأنه مختلف تمامًا، وهذا يرجع لصنَّاعه، لأن كل شخص من فريق العمل لديه حالة خاصة وحلم وطموح يسعى له، مشيرًا إلى أن المخرج عبدالعزيز النجار، مخرج واعد جدًا ولديه طموح كبير بالعمل في مجال الدراما، لتقديم أعماله الخاصة.

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة العوامل يحقق نجاحا كبيرا نجاحا كبيرا كاتب صحفي الكاتب الصحفي علي الكشوطي علي الكشوطي

مواد متعلقة

تهجير قصرى وإبادة جماعية فى غزة.. الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام "العدل الدولية"

تخدم 1.2 مليون مواطن.. أبرز المعلومات حول منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان (فيديو)

خبير علاقات دولية: العالم يدرك الثقل السياسى لمصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

"الأهرام للدراسات السياسية": الجهود المصرية لم تنقطع منذ بدء العدوان على غزة

شيخ مشايخ سيناء: خطة الرئيس السيسى للتنمية غير مسبوقة (فيديو)

مخصصات غير مسبوقة لتنمية سيناء (فيديو)

الكاتب نبيل عمر: المصريون تمسكوا بقيمهم وإنسانيتهم رغم ما تعرضوا له من ظلم الغزاة الأجانب على مدار التاريخ

"فارس الحقيقة".. الذكرى الثانية على رحيل الإعلامي وائل الإبراشي

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

عمان تدين القصف الأمريكى البريطانى لمدن اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا