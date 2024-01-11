الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد نزول الحلقات الجديدة لمسلسل "حالة خاصة" وقصته وأبطاله

حالة خاصة
حالة خاصة

تصدر الحلقات الجديدة لمسلسل "حالة خاصة" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض الحلقات الجديدة الثالثة والرابعة، وهو من بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويرصد "الدستور" موعد نزول حلقات مسلسل "حالة خاصة" الجديدة، في سياق السطور التالية.

مسلسل "حالة خاصة" هو أحدث إنتاج للمنصة  الرقمية Watch it بعد مسلسل "علي باب العمارة" الذي حقق نجاح كبير منذ عرضه وإلى الآن، وهو من بطولة الفنان حاتم صلاح، ويأتي من بعده مسلسل "حالة خاصة" الذي يخوض الفنان طه دسوقي، بطولة الأولى المطلقة له بعد نجاح مسلسل "الصفارة" في رمضان 2023.

موعد نزول حلقات مسلسل "حالة خاصة" الجديدة

"حالة خاصة" هو أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 12 صباحًا،  ومن المقرر أن يكون ترقيم الحلقات الجديدة هو 5 و6 بعد عرض الـ 3 و4 أمس، وتظل الحلقة على المنصة الرقمية ليوم الأربعاء من الأسبوع التالي.

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قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

أبطال مسلسل حالة خاصة 

والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

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