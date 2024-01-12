الجمعة 12 يناير 2024
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شيخ مشايخ سيناء: خطة الرئيس السيسى للتنمية غير مسبوقة (فيديو)

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

وجه الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء، التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي على خطة التنمية التي وضعها للمحافظة، طالبًا منه اجتماعًا مع مشايخ سيناء لمدة نصف ساعة ليقولون له "مبروك".

وأضاف "الخرافين" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الخطة التي وضعها الرئيس السيسي غير مسبوقة، والتي بلغ حجم استثماراتها 741 مليار جنيه، حيث تم البدء فيها بمنطقة وسط سيناء، وهي الآن خالية من الإرهاب، وتم بناء التجمعات السكانية المتكاملة من كل الخدمات والمرافق، بجانب حفر الآبار.

خطة التنمية شملت استصلاح الأراضي لزراعة الزيتون

وأوضح شيخ مشايخ شمال سيناء أن خطة التنمية شملت استصلاح الأراضي لزراعة الزيتون، وقدم الرئيس السيسي لكل مواطن بيتًا و5 أفدنة زيتون.

ولفت شيخ مشايخ شمال سيناء إلى أن المحافظة تحتاج إلى عناية خاصة، خاصة الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن كل مواطن فى سيناء يقول "قضينا على الإرهاب ونتمنى مساعدة الدولة".

السيسي الرئيس السيسي شيخ مشايخ شمال سيناء شمال سيناء على الهواء مشايخ شمال سيناء الشيخ عيسى الخرافين

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