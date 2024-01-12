أستاذ اقتصاد: معدل الاستثمار تضاعف بمصر رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنه في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث أن هذه المنطقة وغيرها والجهود التي بذلتها الدولة لتوفير المناخ المناسب للاستثمارات في شكلها المباشر.

الدولة المصرية على العكس من جيرانها من الدولة في المنطقة

وأضاف عنبر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ذلك ظهر مؤخرًا في التقرير الذي صدر خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد على أنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من قلة تدفق الاستثمارات النقدية، نظرًا لحالة اللايقين التي تسود العالم، إلا أن الدولة المصرية على العكس من جيرانها من الدولة في المنطقة.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن معدل الاستثمار في الدولة المصرية وصل إلى 122%، هذا لم يأتي من قبل الصدفة، بل كان جراء جهود عظيمة وضخمة بذلت من قبل الدولة، وكان على رأسها المشروع الطموح وهو مشروع المحور الاقتصادي لقناة السويس، بالتعزيزات التي وجدت له وتوفير كافة الأطر سواء من بنية تحتية أو توطين الصناعة.