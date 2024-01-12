أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية:

المنتخب الوطني فاز سبع مرات باللقب في رقم قياسي وأكثر منتخب لعب عددًا من المباريات في البطولة.

مصر وغانا وجنوب أفريقيا هي المنتخبات الوحيدة التي توجت باللقب خلال أول مشاركة لها بأعوام 1957 و1963 و1996.

اللاعب المصري محمد دياب العطار سجل أول "هاتريك" في كأس أمم أفريقيا بعد تسجيل أربعة أهداف في لقاء إثيوبيا بنسخة عام 1957.

منتخب مصر هو الوحيد الذي سجل خمسة لاعبين منه ستة "هاتريك" في بطولات كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر هو الوحيد الذي سجل لاعبان منه "هاتريك" في نفس المباراة وهما حسن الشاذلي ومحمد مرسي حسين في لقاء نيجيريا بالكان عام 1963 والذي انتهى بفوز المنتخب الوطني 6 – 3.

اللاعب المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من "هاتريك" في كأس أمم أفريقيا وذلك في عامي 1963 و1970.

اللاعب المصري أحمد حسن من أكثر اللاعبين مشاركة في بطولات أمم أفريقيا بعد أن شارك في 8 نسخ 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2008 و2010.

المدرب المصري حسن شحاتة هو الوحيد الذي فاز بلقب أمم أفريقيا في ثلاث نسخ متتالية وهم 2006 و2008 و2010.

شخصان فقط فازا بلقب كأس أمم إفريقيا كلاعبين ومدربين وهما المصري محمود الجوهري في 1959 كلاعب و1998 كمدرب والنيجيري ستيفن كيشي في 1994 كلاعب و2013 كمدرب