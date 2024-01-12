الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

أرقام مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية:

المنتخب الوطني فاز سبع مرات باللقب في رقم قياسي وأكثر منتخب لعب عددًا من المباريات في البطولة.

مصر وغانا وجنوب أفريقيا هي المنتخبات الوحيدة التي توجت باللقب خلال أول مشاركة لها بأعوام 1957 و1963 و1996.

اللاعب المصري محمد دياب العطار سجل أول "هاتريك" في كأس أمم أفريقيا بعد تسجيل أربعة أهداف في لقاء إثيوبيا بنسخة عام 1957.

منتخب مصر هو الوحيد الذي سجل خمسة لاعبين منه ستة "هاتريك" في بطولات كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر هو الوحيد الذي سجل لاعبان منه "هاتريك" في نفس المباراة وهما حسن الشاذلي ومحمد مرسي حسين في لقاء نيجيريا بالكان عام 1963 والذي انتهى بفوز المنتخب الوطني 6 – 3.

اللاعب المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من "هاتريك" في كأس أمم أفريقيا وذلك في عامي 1963 و1970.

اللاعب المصري أحمد حسن من أكثر اللاعبين مشاركة في بطولات أمم أفريقيا بعد أن شارك في 8 نسخ 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2008 و2010.

المدرب المصري حسن شحاتة هو الوحيد الذي فاز بلقب أمم أفريقيا في ثلاث نسخ متتالية وهم 2006 و2008 و2010.

شخصان فقط فازا بلقب كأس أمم إفريقيا كلاعبين ومدربين وهما المصري محمود الجوهري في 1959 كلاعب و1998 كمدرب والنيجيري ستيفن كيشي في 1994 كلاعب و2013 كمدرب

كأس الأمم الأفريقية مصر ارقام أرقام مصر بطولات بطولات كأس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

مدير الرعاية الصحية بأسوان يتابع استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحى (فيديو)

تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين نوفا وشركات عالمية (فيديو)

أستاذ اقتصاد: معدل الاستثمار تضاعف بمصر رغم الأزمات العالمية

كاتب صحفى: مسلسل "حالة خاصة" اسم على مسمى و"المتحدة" تراهن على الشباب

تهجير قصرى وإبادة جماعية فى غزة.. الاتهامات الموجهة لإسرائيل أمام "العدل الدولية"

تخدم 1.2 مليون مواطن.. أبرز المعلومات حول منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان (فيديو)

خبير علاقات دولية: العالم يدرك الثقل السياسى لمصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

"الأهرام للدراسات السياسية": الجهود المصرية لم تنقطع منذ بدء العدوان على غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

كيف جاءت الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين فى اليمن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا