موعد مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

اقترب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهدفه تحقيق اللقب على الرغم من المنافسة القوية التي سيواجهها بين الفرق المشاركة في البطولة.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الإفريقية

يستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة مالي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب "أمادو جون كوليبالي" بمدينة "كورجو" التي ستقام في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات، جنوب إفريقيا وتونس ومالي وناميبيا.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

تنقل مباراة جنوب إفريقيا أمام مالي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة كأس الأمم الإفريقية.

جنوب إفريقيا

حل وصيفا في المجموعة الـ11 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين بنتيجة 2 – 1 على منتخب ليبيريا في الجولة الرابعة، والمغرب في الجولة السادسة، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع ليبيريا في الجولة الثالثة في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد المغرب بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

في هذه المجموعة تم الغاء نتائج منتخب زمبابوي.

أي أحرز 7 أهداف بمعدل احراز 1.75 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو اللاعب لايل فوستر باحرازه 3 أهداف في حين استقبلت شباكه 6 أهداف بمعدل استقبال 1.5 هدف في كل لقاء.

يبلغ كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ11 بعد 1996، وحصل على الميدالية الذهبية، و1998، وحصل على الميدالية الفضية، و2000، وحصل على الميدالية البرونزية، و2002، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2004، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2006، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2008، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2013، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2015، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2019، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي.

يتولى مسئوليته الفنية البلجيكي هوجو بروس منذ شهر مايو من عام 2021 في 23 لقاء، وتغلب في 12 لقاء منها، وتعادل في 7 لقاءات، وانهزم في 4 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 فهي:

حراسة المرمى: ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز).

ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز). الدفاع: غرانت كيكانا وتيرينس ماشيغو وأوبري موديبا وخوليسو موداو وموثوبي مفالا (صنداونز)، سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد)، نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وسياندا زولو (سوبر سبورت)

غرانت كيكانا وتيرينس ماشيغو وأوبري موديبا وخوليسو موداو وموثوبي مفالا (صنداونز)، سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد)، نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وسياندا زولو (سوبر سبورت) الوسط: ثابيلو ماسيكو وتيبوهو موكوينا وثابيلو مورينا (صنداونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش)، ثابانغ موناري (أورلاندو بايرتس) وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي).

ثابيلو ماسيكو وتيبوهو موكوينا وثابيلو مورينا (صنداونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش)، ثابانغ موناري (أورلاندو بايرتس) وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي). الهجوم: زاخيل ليباسا وإيفيدنس ماكغوبا (أورلاندو بايرتس)، أوسوين أبوليس (بولوكواني سيتي)، ميهلالي مايامبيلا (أريس ليماسول القبرصي)، بيرسي تاو (الأهلي المصري) وثيمبا زواني (صنداونز).