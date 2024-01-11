منذ انطلاقها عام 1957.. 45 معلومة عن كأس الأمم الإفريقية

ساعات قليلة وتنطلق النسخة رقم 34 من بطولة أمم إفريقيا فى العاصمة الإيفوارية ابيدجان ، بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي الضوء على 45 معلومة، مجمعة من تاريخ أمم إفريقيا على مدار أكثر من 77 عام.

-شاركت ثلاث بلدان فقط، السودان ومصر وإثيوبيا، في النسخة الأولى في فبراير 1957، حيث تجرى التصفيات للمنافسة.

-تمت دعوة جنوب إفريقيا إلى أول نسخة من كأس أمم إفريقيا في عام 1957، ولكن تم سحب دعوتها لاحقًا نتيجة لقوانين الفصل العنصري.

- أقيمت أول نسخة من كأس أمم إفريقيا في السودان عام 1957.

- فازت مصر على البلد المضيف السودان في المباراة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا بنتيجة 2-1، يوم 10 يناير 1957.

- سجل، رأفت عطية، الهدف الأول في منافسة كأس أمم إفريقيا، عندما افتتح باب التسجيل لمصر خلال الفوز بنتيجة 2-1 في نصف النهائي على منتخب السودان المضيف عام 1957.

- فازت مصر على إثيوبيا بنتيجة 4-0 في النهائي، لتتوج بأول لقب كأس أمم إفريقيا عام 1957.

- تُوجت مصر بأول بطولتين في كأس أمم إفريقيا عامي 1957 و1959، واحتلت الوصافة سنة 1962، عندما خسرت أمام إثيوبيا المضيفة في النهائي.

- تستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية، حيث استضافت البطولة لأول مرة في عام 1984.

- شاركت 8 بلدان في المنافسة خلال استضافت كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا في عام 1984، وستشارك 5 من تلك البلدان إلى جانب البلد المضيف كوت ديفوار مرة أخرى في النسخة الحالية من المنافسة، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، الكاميرون، مصر، غانا ونيجيريا. في حين لن تشارك كل من مالاوي وطوغو.

- تُوجت مصر بأكبر عدد من ألقاب كأس أمم إفريقيا (7)، تليها الكاميرون (5)، غانا (4) ونيجيريا (3) وجمهورية الكونغو الديمقراطية كوت ديفوار والجزائر (2 لكل منتخب).

- وصلت كل من مصر وغانا 9 مرات إلى النهائي في كأس أمم إفريقيا، حيث فازت مصر بسبعة ألقاب، وحققت غانا أربعة ألقاب، بينما خاضت الكاميرون 7 نهائيات وتوجت بخمسة ألقاب.

- تواجدت كوت ديفوار أربع مرات نهائي كأس أمم إفريقيا، كان ذلك في سنوات 1992، 2006، 2012 و2015، وخلال 480 دقيقة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، فشلت كوت ديفوار في تسجيل هدف واحد، حيث توجت باللقب بفضل ركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي في عامي 1992 و2015، وخسرت في نهائي سنتي 2006، 2012 أيضا بركلات الترجيح بعد انتهاء جميع النهائيات الأربع بنتيجة التعادل السلبي 0-0.

- يعتبر الكاميروني، صامويل إيتو، هو الهداف التاريخي كأس أمم إفريقيا، حيث سجل 18 هدفًا خلال 6 نسخ بين عامي 2000 و2010.

- يعتبر الحارس المصري، عصام الحضري، أكبر لاعب يشارك في البطولة في عمر 44 عامًا و21 يومًا، وكان ذلك خلال نهائي 2017 عندما خسرت مصر أمام الكاميرون.

-انتهت المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا بنتيجة التعادل السلبي 0-0، مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا 0-0 أمام الرأس الأخضر.

- آخر بلد مضيف وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، هو مصر التي توجت باللقب على أرضها عام 2006.

- وصلت مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 5 مرات في آخر 6 نسخ شاركت فيها، وكان ذلك سنوات 2006، 2008، 2010 وتوجت باللقب، بينما احتلت الوصافة سنتي 2017 و2021. فشل المنتخب المصري في الوصول إلى النهائي فقط في سنة 2019 عندما استضاف المنافسة.

- سجل 4 لاعبين خلال 6 نسخ من منافسة كأس أمم إفريقية، حيث لم يسجل أي لاعب آخر في نسخ من المسابقة أكثر منهم. ويتعلق الأمر بكل من الكاميروني، صامويل إيتو، الثنائي الغاني أسامواه جيان وأندريه أيو، إضافة إلى الزامبي كالوشا بواليا.

- ستكون كأس أمم إفريقيا 2023 هي النسخة الرابعة والثلاثون من المنافسة التي تأسست في عام 1957.

- تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا من 16 منتخبا، التي تم اعتمادها منذ سنة 1996، إلى 24 منتخبا في عام 2019.

- سجل 16 لاعبًا 17 "هاتريك" في كأس أمم إفريقيا، وكان آخر لاعب سجل ثلاثية هو، سفيان علودي، خلال المباراة التي فاز فيها المغرب بنتيجة 5-1 على ناميبيا في دور المجموعات سنة 2008.

- تملك مصر 5 لاعبين مختلفين سجلوا ستة "هاتريك" في كأس أمم إفريقيا، ولم يتمكن أي بلد امتلاك هذا العدد من اللاعبين الذين سجلوا ثلاثية في المنافسة.

- سجل أول "هاتريك" في كأس أمم إفريقيا، اللاعب المصري، محمد دياب العطار، الذي سجل جميع أهداف منتخب بلده الأربعة في نهائي سنة 1957 أمام إثيوبيا والذي انتهى بنتيجة 4-0.

- يعتبر المصري، حسن الشاذلي، هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من "هاتريك" في كأس أمم إفريقيا، وقام بذلك في عامي 1963 و1970.

- مصر هو المنتخب الوحيد الذي سجل لاعبان منه "هاتريك" في نفس المباراة، حيث سجل حسن الشاذلي ومحمد مرسي حسين جميع أهداف مصر خلال الفوز على نيجيريا بنتيجة 6-3، في مباراة دور المجموعات عام 1963.

- يحمل المصري، أحمد حسن، والكاميروني ريجوبرت سونج، الرقم القياسي في أكبر عدد من المشاركات في كأس أمم إفريقيا، حيث شارك كل منهما في 8 نسخ سنوات، 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010. رقم قياسي يمكن أن يصله الغاني، أندريه أيو، في النسخة القادمة.

- أنهت جنوب أفريقيا مشاركتها في السنخ الثلاث من كأس أمم إفريقيا التي شاركت فيها في المركز الأول (1996) والثاني (1998) والثالث (2000).

- يعتبر المدربان، الغاني شارلز جيامفي (1963-1965، 1982) والمصري حسن شحاتة (2006-2008-2010) الوحيدان اللذان فازا باللقب ثلاث مرات، ويبقى، شحاتة، هو المدرب الوحيد الذي فاز باللقب في ثلاث نسخ متتالية.

- فاز شخصان فقط بلقب كأس أمم إفريقيا في كلاعبين ومدربين، ويتعلق الأمر بالمصري محمود الجوهري (1959 كلاعب، 1998 كمدرب) والنيجيري ستيفن كيشي (1994 كلاعب، 2013 كمدرب).

- يعتبر الفرنسي، هيرفي رونارد، هو المدرب الوحيد الذي فاز بكأس أمم إفريقيا مع بلدين مختلفين، هما زامبيا سنة 2012 وكوت ديفوار في 2015.

- يحمل مدرب السنغال، أليو سيسي، الرقم القياسي للخسارة في النهائي كلاعب (2002) ومدرب (2019). وتوج بعدها مع السنغال باللقب سنة 2021.

- تُوج 5 مدربين فرنسين بست ألقاب كأس أمم إفريقيا، أكثر من أي مدربي البلدان الأخرى.

- في عام 2004 أصبح المدرب الفرنسي، روجي لومير، أول مدرب يتوج بكأس أمم إفريقيا وبطولة أوروبا، عندما قاد تونس للتتويج باللقب، وقاد قبلها فرنسا للتتويج بكأس أوروبا سنة 2000.

- شارك 44 بلد إفريقي مختلف في كأس أمم إفريقيا، وسجلت جزر القمر وغامبيا أول مشاركة لها في النسخة الأخيرة في الكاميرون.

- مصر (1957) وغانا (1963) وجنوب أفريقيا (1996) هي المنتخبات الوحيدة التي توجت باللقب خلال أول مشاركة لها.

- منذ سنة 2008، وصلت غانا إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في ست من آخر ثماني بطولات، وخسرت في ذلك الوقت مرتين أمام مصر في عام 2010 وكوت ديفوار في عام 2017.

- تأهلت تونس إلى منافسة كأس أمم إفريقيا 16 مرة على التوالي، منذ سنة 1994 إلى غاية 2023، وهو رقم قياسي لم يحققه أي منتخب آخر.

- لعبت مصر أكبر عدد من المباريات في كأس الأمم الإفريقية (107)، وفازت بمباريات أكثر من أي منتخب آخر (60)، في حين لعبت غانا 102 مباراة وفازت بـ 54. ستصل كوت ديفوار ونيجيريا 100 مباراة بعدما خاضا 99 و97 مباراة على التوالي في النهائيات.

- سجل، نداي مولامبا، 9 أهداف مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية 1974، ولم يتمكن أي لاعب من تحقيق هذا الرقم في نسخة واحدة من المنافسة.

- تغير مجسم كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات في التاريخ، وكان أول مجسم لكأس عبد العزيز عبد الله سالم، والثاني هو كأس الوحدة الإفريقية، والمجسم الثالث كان في عام 2001، بعد تتويج الكاميرون باللقب للمرة الثالثة في عام 2000.

- سيشق اثنا عشر بطلًا إفريقيًا سابقًا طريقهم إلى كوت ديفوار للمشاركة في نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز.

- تأهلت جميع المنتخبات الإفريقية المصنفة ضمن قائمة أفضل 15 منتخبا، إلى نهائيات النسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا.

- تأهلت خمسة منتخبات من اتحاد منطقة إفريقيا الجنوبية لكرة القدم إلى نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا، وهي أكبر نسبة حققتها منطقة "كوسافا" في النهائيات.

- تأهل كل بلد توج باللقب في آخر 25 نسخة من المنافسة بدءا من عام 1974، إلى النسخة الحالية من النهائيات، وغاب المتوج بلقب سنة 1972 منتخب الكونغو.

- كل منشطي نهائي كأس أمم إفريقيا من نسخة 1984 إلى نسخة 2023 تأهلوا إلى النسخة الحالية من المنافسة، وفشل منتخب ليبيا الذي نشط نهائي سنة 1982 في التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار.