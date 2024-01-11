طريق منتخبات المجموعة الرابعة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023

تضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، 4 منتخبات هي بوركينا فاسو، موريتانيا، والجزائر، وأنجولا، فكيف وصلت هذه المنتخبات إلى البطولة.

بوركينا فاسو

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 تصدر المجموعة الثانية بعد أن جمع 11 نقطة من 3 انتصارات تحققت متتالية من الجولة الأولى حتى الجولة الثالثة على منتخبات الرأس الأخضر بنتيجة هدفين نظيفين، وإسواتيني بنتيجة 3 – 1، وتوجو بنتيجة هدف نظيف على التوالي، وتعادلين الأول، كان مع توجو إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما، والثاني كان مع إسواتيني سلبيا في الجولة السادسة في حين تعرض لخسارة واحدة من الرأس الأخضر بنتيجة 1 – 3 في الجولة الخامسة.

أي أحرز 8 أهداف بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب دانجو واتارا بتسجيله 4 أهداف في حين دخل مرماه 5 أهداف بمعدل 0.8 هدف في كل مباراة.

هذه هي المشاركة الـ13 في كأس الأمم الإفريقية بعد مشاركات 1978 في غانا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1996 في جنوب إفريقيا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1998، وهو ما نظمها وحل في المرتبة الرابعة، و2000 في غانا ونيجيريا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2002 في مالي، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2004 في تونس، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2010 في أنجولا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2012 في الجابون وغينيا الإستوائية، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2013 في جنوب إفريقيا، وحل وصيفا، و2015 في غينيا الإستوائية، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2017 في الجابون، وحل في المرتبة الثالثة، و2021 في الكاميرون، وحل في المرتبة الرابعة.

يديره فنيا الفرنسي هوبير فيلود منذ شهر إبريل من عام 2022 في 14 مباراة وفاز في 7 مباريات منها، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مباريات.

أما القائمة التي اختارها لدخول الصراع على كأس الأمم الإفريقية 2023 هي:

حراس المرمى: هيرفي كوفي (شارلوروا البلجيكي)، هلال كوناتي وكيليان نيكيما (شاتورو الفرنسي)، سيباستيان تو (ساباديل الإسباني).

المدافعون: عيسى كابوري (لوتون تاون الإنجليزي)، ستيف ياغو (أريس ليماسول القبرصي)، إيسوفو دايو (نهضة بركان المغربي)، ناصر دجيجا (النجم الأحمر الصربي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني)، أدامو ناغالو (نوردشيلاند الدانماركي)، عبد الرزاق غيبري (مودينا الإيطالي)، فالنتين نوما (سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي).

لاعبو الوسط: بلاتي توريه (بيراميدز المصري)، أداما غويرا (ريوخا الإسباني)، درامان سالو (أورارتو الأرميني)، إسماعيلا ويدراوغو (باوك اليوناني)، ساشا بانسي (فالنسيان الفرنسي)، غوستافو سانغاري (كويفيلي الفرنسي)، ستيفان عزيز كي (يانغ أفريكانز التنزاني).

المهاجمون: برتراند تراوري (أستون فيلا الإنجليزي)، دانغو واتارا (بورنموث الإنجليزي)، مامادي بانغري (تولوز الفرنسي)، جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي)، حسن باندي (هلسنكي الفنلندي)، محمد كوناتي (أحمد غروزني الروسي)، عبدول تابسوبا (أميان الفرنسي)، سيدريك بادولو (شريف تيراسبول المولدوفي).

موريتانيا

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 حل في المرتبة الثانية في المجموعة التاسعة بعد أن جمع 10 نقاط من 3 انتصارات منها انتصاران على منتخب السودان بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولتين الأولى، والخامسة، وانتصار وحيد على منتخب الجابون بنتيجة 2 – 1 في الجولة السادسة، وتعادل وحيد كان مع الجابون سلبيا في الجولة الثانية في حين تعرض لخسارتين من منتخب جمهورية الكونغو بنتيجتي 3 – 1، وثلاثية نظيفة في الجولتين الثالثة، والرابعة على التوالي.

أي سجل 9 أهداف بمعدل تسجيل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب أبوباكار كامارا بتسجيله 3 اهداف في حين دخل مرماه 7 أهداف بمعدل 1.2 هدف في كل مباراة.

هذه هي المشاركة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية بعد مشاركتي 2019 في مصر، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2021 في الكاميرون، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات.

يديره فنيا الفرنسي أمير عبدو منذ شهر مارس من عام 2022 في 18 مباراة وفاز في 9 مباريات منها، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات.

أما القائمة التي اختارها لخول الصراع على كأس الأمم الإفريقية هي:

حراسة المرمى: بابكر نياس، ناموري دياو، بابكر ديوب.

بابكر نياس، ناموري دياو، بابكر ديوب. الدفاع: محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو.

محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو. الوسط: محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبد الله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد.

محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبد الله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد. الهجوم: أبو بكر كامارا، وحميه الطنجي، وأباب إبنو با، وأبوبكاري كويتا، وسليمان آن، وأعمر سيدي بونا، وإدريسا تيام، وسليمان دوكارا.

الجزائر

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 تصدر المجموعة السادسة بعد أن جمع 16 نقطة من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من منتخب أوغندا بنتيجتي هدفين نظيفين، و2 – 1 في الجولتين الأولى والخامسة على التوالي، ومنتخب النيجر بنتيجتي 2 – 1، وهدف نظيف في الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي، وانتصار وحيد على منتخب تنزانيا بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثانية، وتعادل وحيد كان مع تنزانيا سلبيا في الجولة السادسة، ولم يتعرض لأي خسارة.

أي سجل 9 أهداف، وهدافه هو اللاعب محمد الأمين عمورة بتسجيله 3 أهداف في حين لم يدخل مرماه سوى هدفين بمعدل 0.3 هدف في كل مباراة.

هذه هي المشاركة العشرين في كأس الأمم الإفريقية بعد مشاركات 1968 في إثيوبيا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1980 في نيجيريا، وحل وصيفا، و1982 في ليبيا، وحل في المرتبة الرابعة، و1984 في ساحل العاج، وحل في المرتبة الثالثة، و1986 في مصر، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1988 في المغرب، وحل في المرتبة الثالثة، و1990 في الجزائر، ونجح في التتويج باللقب الأول، و1992 في السنغال، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1996، وخرج من دور ربع النهائي، و1998، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2000، وخرج من دور ربع النهائي، و2002، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2004، وخرج من دور ربع النهائي، و2010، وحل في المرتبة الرابعة، و2013، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2015، وخرج من دور ربع النهائي، و2017، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2019 في مصر، ونجح في التتويج باللقب الثاني، و2021، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات.

يديره فنيا الجزائري جمال بلماضي منذ أغسطس 2018 في 61 مباراة، وفاز في 41 مباراة منها، وتعادل في 15 مباراة، وخسر في 5 مباريات.

أما القائمة التي اختارها لدخول الصراع على كأس الأمم الإفريقية 2032 هي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، ورايس مبولحي (شباب بلوزداد)، وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، وكيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، وعيسى ماندي (فياريال الإسباني)، ورامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، وأمين توغاي (الترجي التونسي)، وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، وزين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، وريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)، وياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، ونبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، وحسام عوار (روما الإيطالي)، وفارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، وسفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي).

الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي)، وآدم وناس (ليل الفرنسي)، ويوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، وأمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، وبغداد بونجاح (السد القطري).

أنجولا

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 حل في المرتبة الثانية في المجموعة الخامسة بعد أن جمع 9 نقاط من انتصارين على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 2 – 1 في الجولتين الأولى والخامسة، و3 تعادلات منها تعادلان إيجابيان بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي مدغشقر، وغانا في الجولتين الثانية والرابعة على التوالي، وتعادل سلبي كان مع مدغشقر في الجولة السادسة فيما تعرض لخسارة وحيدة من غانا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

أي سجل 6 أهداف بمعدل تسجيل هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب جاسينتو مووندو دالا بتسجيله هدفين في حين دخل مرماه 5 أهداف.

هذه هي المشاركة التاسعة في كأس الأمم الإفريقية بعد مشاركات 1996، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1998، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2006 في مصر، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2008 في غانا، وخرج من دور ربع النهائي، و2010، وهو ما نظمها، وخرج من دور ربع النهائي، و2012، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2013، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2019، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات.

يديره فنيا البرتغالي بيدرو جونسالفيس منذ شهر أغسطس من عام 2019 في 29 مباراة، ولم يفز سوى في 7 مباريات منها، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 9 مباريات.

أما القائمة التي اختارها لدخول الصراع على كأس الأمم الإفريقية 2023 هي:

حراسة المرمى: نيبلو (أول أغسطس الأنجولي)، كادو (أوليفيرا دو هوسبيتال البرتغالي)، أنتونيو دومينيك (إيتوال السويسري).

الدفاع: كينيتو (بترو أتلتيكو الأنجولي)، أوجوستو كارنيرو (بترو أتلتيكو، أنجولا)، إدي أفونسو (بترو أتلتيكو الأنجولي)، جوناثان بواتو (فالنسيان الفرنسي)، نوريو فورتونا (جينت البلجيكي)، كيالوندا جاسبار (إستريلا أمادورا البرتغالي)، لويد أوجوستو (ألانيا سبور التركي).

الوسط: فريدي (إيوبسبور التركي)، برونو باز (كونيا سبور التركي)، بيني (كازابيا البرتغالي)، مانويل كافومانا، كايلانو مانويل (إستريلا أمادورا البرتغالي)، إستريلا (أرضروم سبور التركي).

الهجوم: مابولولو (الاتحاد السكندري)، زيني (أيك أثينا اليوناني)، ميلسون، جيلسون (الوكرة القطري)، جيريمي بيلا (كليرمون الفرنسي)، مبالا نزولا (فيورنتينا الإيطالي)، زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي).