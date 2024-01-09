شاهد.. الصورة الرسمية لمنتخب مصر قبل المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

حرص لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على التقاط الصورة الرسمية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، قبل ساعات قليلة من التوجه إلى كوت ديفوار.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار اليوم، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تقام في ضيافة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره موزمبيق في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقامة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الثانية من المسابقة، رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وحقق منتخب مصر فوزًا على تنزانيا بهدفين نظيفين، في مباراة دولية ودية ضمن استعداد الجانبين لكأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار 2024.

فى الوقت نفسه طالب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، جهازه المعاون بعمل برنامد مكثف لمحمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة ، حتى يكون جاهز للمشاركة أساسيا فى مباراة موزمبيق يوم 14 يناير الجارى فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم افريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم السبت المقبل فى كوت ديفوار.

وبدأ الشناوى التدريبات الجماعية صباح اليوم بخوض تدريبات حفيفة على هامش مران الفراعنة الصباحى قبل السفر إلى كوت ديفوار، على أن يستكمل حارس الفراعنة برنامجه التدريبى خلال الأيام المقبلة فى كوت ديفوار على أمل أن يكون فى كامل جاهزيته لخوض البطولة.

ومن المقرر أن يتم حسم موقف الشناوى بشكل نهائى قبل موعد المباراة بيوم واحد من خلال اختبار طبى، للتأكد من جاهزية الحارس الدولى، فى ظل القناعة الكاملة لفيتوريا بضرورة وجوده فى التشكيلة وثقة اللاعبين فيه.