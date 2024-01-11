مشوار منتخبات المجموعة الخامسة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023

تضم المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج، 4 منتخبات هي ناميبيا، وتونس، ومالي، وجنوب إفريقيا.

فكيف بلغت هذه المنتخبات كأس الأمم الإفريقية 2023؟

ناميبيا

حل وصيفا في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن حصد 5 نقاط من فوز واحد على منتخب الكاميرون بنتيجة 2 – 1 في الجولة الرابعة، وتعادلين إيجابيين بنتيجة هدف لمثله مع منتخب بوروندي في الجولة الأولى، والكاميرون في الجولة الثالثة بينما تلقى هزيمة واحدة على يد بوروندي بنتيجة 2 – 3 في الجولة الخامسة.

في هذه المجموعة تم إلغاء نتائج منتخب كينيا

أي أحرز 6 أهداف بمعدل احراز 1.5 هدف في اللقاء الواحد منها 4 أهداف عن طريق اللاعب بيتر شالوليلي بينما استقبلت شباكه 6 أهداف أيضا.

يبلغ كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة بعد 1998 في بوركينا فاسو، ولم يستطع ان يتخطى دور المجموعات، و2008 في غانا، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2019 في مصر، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات.

يتولى مسئوليته الفنية الناميبي كولين بنجامين منذ شهر يونيو من عام 2022 في 13 لقاء، وتغلب في 4 لقاءات منها، وتعادل في 5 لقاءات، وانهزم في 4 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، فهي :

حراسة المرمى: لوديت كازابوا، كامايجاندا نديسيرو، إدوارد ماوفا.

الدفاع: لوبيني هوكونجو، ريان نيامبي، إيفان كامبيربا، إيكانجي إريسموس، أموتينيا كيندي، أنانياس جيبهاردت، ريان هاناموب، أبروشيوس بيتروس، دينيزل هاوسيب، تشارليز هامبيرا.

الوسط: مارسيل باباما، نجيرو كاتوا، روميو كاسيومي، برينس تجيويزا، بيتروس شيتيمبي، أويتورو كامباتو، إيدمار كاماتوكا.

الهجوم: بيتر شالوليلي، ديون هوتو، ويندل رادث، إيرستوس كولولا، بيتول مويزو، جونيور بيتروس، كاماتوكا جوسلين، أبسلوم إيبوندي.

تونس

احتل مقدمة المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد أن حصد 13 نقطة من 4 انتصارات منها فوزين على منتخب ليبيا بنتيجتي ثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة، وهدف نظيف في الجولة الرابعة، وفوز واحد على كل من منتخب غينيا الإستوائية بنتيجة رباعية نظيفة في الجولة الأولى، ومنتخب بوتسوانا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة السادسة، وتعادل واحد كان سلبيا مع بوتسوانا في الجولة الثانية بينما تلقى لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد غينيا الإستوائية بنتيجة هدف نظيف في الجولة الخامسة.

أي سجل 11 هدفا بمعدل احراز 1.8 في اللقاء الواحد، والهداف هو اللاعب يوسف المساكني باحرازه 5 أهداف بينما لم تستقبل شباكه سوى هدف.

يبلغ كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ21 بعد 1962 في إثيوبيا، وحصل على الميدالية البرونزية، و1963 في غانا، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1965، وهو ما استضافها، وحصل على الميدالية الفضية، و1978 في غانا، واحتل المركز الرابع، و1982 في ليبيا، ولم يستطع ان يتخطى دور المجموعات، و1994، وهو ما استضافها، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1996 في جنوب إفريقيا، وحصل على الميدالية الفضية، و1998 في بوركينا فاسو، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2000 في غانا ونيجيريا، واحتل المركز الرابع، و2002 في مالي، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2004، وهو ما استضافها، وحصل على الميدالية الذهبية الأولى والوحيدة، و2006 في مصر، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2008 في غانا، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي و2010 في أنجولا، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2012 في الجابون وغينيا الإستوائية، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2013 في جنوب إفريقيا، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2015 في غينيا الإستوائية، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2017 في الجابون، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2019، واحتل المركز الرابع، و2021 في الكاميرون، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي.

يتولى مسئوليته الفنية التونسي جلال القادري منذ شهر يناير من عام 2022 في 24 لقاء، وتغلب في 14 لقاء منها، وتعادل في 5 لقاءات، وانهزم في 5 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، فهي :

حراس المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير)

أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير) المدافعون: علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي).

علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي). لاعبو الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي).

إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي). المهاجمون: يوسف المساكني (العربي القطري)، نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، سيف الله لطيف (فينترهور السويسري)، بسام الصرارفي (الأفريقي)، إلياس عاشوري (كوبنهاغن الدانماركي).

مالي

احتل مقدمة المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن حصد 15 نقطة من 5 انتصارات منها فوزان على كل من منتخب الكونغو بنتيجتي رباعية نظيفة في الجولة الأولى، وثنائية نظيفة في الجولة الخامسة، ومنتخب جنوب السودان بنتيجتي 3 – 1 في الجولة الثانية، ورباعية نظيفة في الجولة السادسة، وفوز واحد على منتخب جامبيا بنتيجة ثنائية نظيفة في الجولة الثالثة، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمة واحدة على يد جامبيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة.

أي أحرز 15 هدفا بمعدل احراز 2.5 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو اللاعب كاموري دومبيا باحرازه 3 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى هدفين.

يبلغ كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ13 بعد 1972 في الكاميرون، وحصل على الميدالية الفضية، و1994، وحصل على الميدالية البرونزية، و2002، واحتل المركز الرابع، و2004، واحتل المركز الرابع، و2008، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2010، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2012، وحصل على الميدالية البرونزية، و2013، وحصل على الميدالية البرونزية، و2015، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2017، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2019 وتم اقصاءه من دور ثمن النهائي، و2021، وتم اقصاءه من دور ثمن النهائي.

يتولى مسئوليته الفنية المالي إيريك شيل منذ شهر مايو من عام 2022 في 13 لقاء، وتغلب في 10 لقاءات منها، وتعادل في لقائين، ولم ينهزم سوى في لقاء.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، فهي :

حراس المرمى: دجيغي ديارا (يانغ أفريكانز التنزاني)، أبو بكر دومبيا (النخبة الأفريقية المالي)، إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي).

دجيغي ديارا (يانغ أفريكانز التنزاني)، أبو بكر دومبيا (النخبة الأفريقية المالي)، إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي). المدافعون: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني)، فالاي ساكو وبوبكر كواتي (مونبلييه الفرنسي)، مامادو فوفانا (أميان الفرنسي)، سيكو نياكاتي (براغا البرتغالي)، موسى ديارا (تولوز الفرنسي)، أمادو دانتي (شتورم غراتس النمساوي).

هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني)، فالاي ساكو وبوبكر كواتي (مونبلييه الفرنسي)، مامادو فوفانا (أميان الفرنسي)، سيكو نياكاتي (براغا البرتغالي)، موسى ديارا (تولوز الفرنسي)، أمادو دانتي (شتورم غراتس النمساوي). لاعبو الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني)، محمد كامارا (موناكو الفرنسي)، دودو حيدرة (لايبزيغ الألماني)، أليو ديانغ (الأهلي المصري)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي)، كاموري دومبيا (بريست الفرنسي)، أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي)، إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).

ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني)، محمد كامارا (موناكو الفرنسي)، دودو حيدرة (لايبزيغ الألماني)، أليو ديانغ (الأهلي المصري)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي)، كاموري دومبيا (بريست الفرنسي)، أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي)، إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي). المهاجمون: سيكو كويتا ونيني دورجيليس (سالزبورغ النمساوي)، موسى دومبيا (العدالة السعودي)، فوسيني دياباتي (لوزان السويسري)، إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي)، لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)، يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، سيريني دوكوري (لوريان الفرنسي).

جنوب إفريقيا

حل وصيفا في المجموعة الـ11 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين بنتيجة 2 – 1 على منتخب ليبيريا في الجولة الرابعة، والمغرب في الجولة السادسة، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع ليبيريا في الجولة الثالثة في حين لم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد المغرب بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

في هذه المجموعة تم الغاء نتائج منتخب زمبابوي.

أي أحرز 7 أهداف بمعدل احراز 1.75 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو اللاعب لايل فوستر باحرازه 3 أهداف في حين استقبلت شباكه 6 أهداف بمعدل استقبال 1.5 هدف في كل لقاء.

يبلغ كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ11 بعد 1996، وحصل على الميدالية الذهبية، و1998، وحصل على الميدالية الفضية، و2000، وحصل على الميدالية البرونزية، و2002، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2004، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2006، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2008، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2013، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي، و2015، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2019، وتم اقصاءه من دور ربع النهائي.

يتولى مسئوليته الفنية البلجيكي هوجو بروس منذ شهر مايو من عام 2021 في 23 لقاء، وتغلب في 12 لقاء منها، وتعادل في 7 لقاءات، وانهزم في 4 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 فهي :