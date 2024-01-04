باريس سان جيرمان يقضي على أحلام تولوز في التتويج بكأس الأبطال الفرنسي

لم يخسر نادي باريس سان جيرمان لقب كأس الأبطال الفرنسي في الـ11 سنة الأخيرة سوى مرة واحدة فقط كانت أمام نادي ليل في عام 2021، وانهزم بنتيجة هدف نظيف.

فاز بي إس جي على نادي تولوز بنتيجة هدفين نظيفين في كأس الأبطال الفرنسي 2023 ليصل بألقابه إلى رقم 12 يعزز به رقمه القياسي، ويبتعد بلقب آخر عن مطارده المباشر نادي أولمبيك ليون صاحب الـ8 ألقاب.

بهذا اللقب استطاع بي إس جي أن يحتفظ باللقب الذي حصده في العام الماضي على حساب نادي نانت بعد أن تغلب عليه بنتيجة عريضة بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

بداية هيمنة بي إس جي على كأس الأبطال الفرنسي

قبل هذين اللقبين تمكن بي إس جي من فرض هيمنته على كأس الأبطال الفرنسي 8 سنوات متتالية من عام 2013 حتى عام 2020، ففي 2013 فاز على نادي جيروندان بوردو بنتيجة 2 – 1.

وفي 2014 تغلب على نادي جانجون بنتيجة هدفين نظيفين.

وفي 2015 كسب ليون بنتيجة هدفين دون رد.

وفي 2016 تغلب على ليون بنتيجة كبيرة 4 – 1.

وفي 2017 فاز على نادي موناكو بنتيجة 2 – 1.

وفي 2018 كسب على موناكو بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

وفي 2019 فاز على نادي ستاد رين بنتيجة 2 – 1.

وفي 2020 تغلب على نادي أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2 – 1.

أول لقبين لبي إس جي في كأس الأبطال الفرنسي

أحرز بي إس جي من قبل لقبين هما الأولين له في كأس الأبطال الفرنسي،اللقب الأول كان في عام 1995، وكسب نانت بصعوبة شديدة بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، وهي المرة الوحيدة التي توج فيها باللقب بضربات ترجيحية،

أما اللقب الثاني، فكان في عام 1998، وتغلب على نادي لانس بنتيجة هدف نظيف.

تولوز والفشل للمرة الثانية في كأس الأبطال الفرنسي

على الجانب الآخر فشل تولوز في التتويج بأولى ألقابه في كأس الأبطال الفرنسي للمرة الثانية إذ كانت المرة الأولى في عام 1957، وخسر أمام نادي سانت إتيان بنتيجة 1 – 2.

تولوز واللقبان الوحيدان في مسيرته

تأهل تولوز إلى كأس الأبطال الفرنسي في المرتين بعد أن نجح في الحصول على كأس فرنسا، ولم يحصد في مسيرته سوى هذين اللقبين، اللقب الأول كان في موسم 1956 – 1957، وفاز في المباراة النهائية على نادي أنجيه بنتيجة 3 – 1، واللقب الثاني كان في العام السابق، وتغلب على نانت بنتيجة ثقيلة 5 – 1 في المباراة النهائية.

إذن بي إس جي يواصل سيطرته على كأس الأبطال الفرنسي بينما تولوز فشل في احراز لقبه المحلي الثالث.